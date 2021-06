L'UE veut un portefeuille d'identité numérique européen

Dans son objectif de faire disparaître le portefeuille, Apple pourrait se trouver un nouvel ami inattendu en Europe. La Commission européenne a dévoilé la semaine dernière un projet de portefeuille européen d'identité numérique. Chaque citoyen pourra prouver son identité grâce aux documents stockés sur son smartphone, avec la possibilité de les utiliser pour accéder à des services en ligne, dans le public et le privé. Le système, normalisé, sera reconnu dans toute l'Union.Le portefeuille européen d'identité pourra se substituer totalement à un document physique, même dans les lieux les plus sensibles : le smartphone suffira ainsi pour prendre l'avion ou pour louer une voiture. Il sera également possible ajouter à ce portefeuille d'autres documents personnels : la Commission évoque notamment le permis de conduire, des comptes bancaires et même des diplômes. En France, on devrait aussi pouvoir y stocker sa carte Vitale.

Margrethe Vestager et Thierry Breton

Bien sûr, la Commission veut s'assurer que la mise en place de ce système, qui prendra la forme d'une application, se fasse dans le plus grand respect de la vie privée, avec une sécurité optimale et la prise en charge des technologies d'authentification biométrique. La Commission européenne invite tous les États membres à débuter les travaux dans l'objectif d'aboutir d'ici à septembre 2022 à une boîte à outils commune. Parallèlement au processus législatif, la Commission précise qu'elle travaillera avec les États membres et le secteur privé sur les aspects techniques de ce projet. Apple devrait donc recevoir quelques coups de fil dans les prochains mois.