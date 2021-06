La conférence de la WWDC 2021 en direct

18:33 :

Comme à son habitude, Tim Cook s'est fendu



18:43 :

Le





18:57 :

Les animations continuent, avec de multiples effets et petites blagues successives... Plus que quelques minutes !



19:00 :

Plus qu'une minute...



19:00 :

Et c'est parti ! La conférence commence par une vidéo avec des développeurs qui ont conçu leur propre vidéo d'introduction pour la WWDC. On peut voir un faux Tim Cook sortir d'une DeLorean, un faux Craig Federighi... Ce sont des propositions loufoques successives, systématiquement rejetées.





19:03 :

Cette fois, c'est le vrai Tim Cook qui entre sur la scène du Steve Jobs Theater... pleine de Memojis !



19:05 :

Le patron d'Apple se déclare satisfait du nouveau format de WWDC mis en place l'année dernière, qui permet à tous les développeurs d'accéder gratuitement aux différents contenus en ligne. Cette année, le même format est conservé.



19:06 :

On commence les nouveautés avec Craig Federighi qui va nous parler d'iOS. Après iOS 14... voici iOS 15. Il va vraisemblablement être beaucoup question de communication.





19:09 :

FaceTime a été revu pour être plus confortable et naturel à utiliser. FaceTime va maintenant prendre en charge l'audio spatial pour positionner le son de la même manière que sur l'écran. Une nouvelle fonctionnalité de filtre du bruit ambiant est mise en place.







19:10 :

Une nouvelle présentation en mode grille est proposée. Le mode portrait est aussi mis en place pour flouter l'arrière-plan.





19:10 :

Il est désormais possible de créer des liens pour partager un rendez-vous FaceTime, y compris sur Android et Windows !



19:11 :

La fonctionnalité SharePlay va permettre de partager l'écran, d'écouter ou visionner des contenus à plusieurs. Il y a même les contrôles multimédias partagés entre les différents utilisateurs !







19:12 :

Le mode picture in picture est pris en charge, et le partage de vidéo sur l'Apple TV également.





19:13 :

Une API va permettre aux développeurs d'intégrer cette fonctionnalité à leurs apps.





19:14 :

On parle maintenant de Messages. Il y a de nouvelles manières de partager des images, affichées en collage ou par piles.





19:15 :

Il y a une intégration des liens partagés dans l'application News.



19:16 :

Les photos qui ont été partagées via l'app Messages apparaissent dans une nouvelle section dans l'application Photos.



19:17 :

Les contenus partagés apparaissent également automatiquement dans d'autres apps, notamment Safari. Il est possible d'épingler des messages pour mieux les retrouver.





19:17 :

Apple a revu le design des notifications, avec de nouvelles icônes. En cas de grand nombre de notifications, iOS 15 propose un sommaire avec les notifications jugées les plus importantes en premier.





19:19 :

Le statut du mode Ne pas déranger est communiqué dans la conversation iMessage. L'utilisateur a alors le choix de forcer la notification s'il juge son message urgent.



19:20 :

La fonctionnalité Focus permet de choisir le type de notifications que l'utilisateur recevra. Il peut ainsi ne recevoir que les notifications professionnelles pendant la journée, l'inverse le soir. Les réglages sont partagés en direct sur tous les appareils via iCloud.







19:21 :

Une nouvelle fonctionnalité appelée Live Text fait son apparition. Il est possible de pointer du texte avec sa caméra, et copier-coller le texte !





19:22 :

La fonctionnalité est disponible sur les photos existantes. Sur une photo d'une façade de commerce, Craig Federighi clique sur un numéro de téléphone et l'appel se déclenche !





19:22 :

Voici les langues prises en charge, dont le français. Tous les textes reconnus pourront être recherchés via le moteur de recherche interne de l'iPhone.



19:23 :

Le système de reconnaissance fonctionne également avec divers types de contenus : objets, animaux...



19:23 :

Les contacts ont été revus, avec de nouvelles sections automatisées présentant les divers contenus relatifs au contact.



19:25 :

Le moteur de recherche a été revu pour intégrer plus de contenus contextuels.



19:25 :

Dans l'application Photos, la fonctionnalité Souvenirs a été revue. Nouvelles transitions, intégration d'Apple Music...



19:28 :

Il y a des nouveautés dans l'application Wallet. Après les clés de voiture de CarKey, l'application Wallet va pouvoir stocker n'importe quelle clé : badge d'entreprise, clé d'appartement ou d'hôtel... Il y a déjà tout un tas de partenaires.







19:29 :

Wallet va également permettre d'ajouter sa carte d'identité aux États-Unis. Cela fonctionnera notamment pour les aéroports, en partenariat avec la TSA.



19:30 :

Il y a un nouveau design pour l'application Météo, avec plus de données et graphiques.





19:30 :

L'application propose désormais des cartes pour consulter la météo tout autour de soi !



19:31 :

Les nouvelles cartes d'Apple Maps vont arriver en Espagne et Portugal, puis Italie et Australie un peu plus tard.



19:32 :

Avec iOS 15, les cartes vont être bien plus riches, avec de nombreux nouveaux éléments graphiques, y compris l'altitude, les monuments colorés, le mode nuit...







19:33 :

La conduite a également été nettement améliorée, notamment au niveau des intersections. Cela fonctionne même en 3D pour les bretelles ! L'intégration à CarPlay est prévue pour plus tard cette année.





19:34 :

Les transports en commun ont également été améliorés.



19:34 :

Voici les principales nouveautés d'iOS 15.





19:36 :

Des nouveautés spécifiques sont annoncées pour les AirPods. Une fonctionnalité appelée Conversation Boost permet aux AirPods Pro d'augmenter le volume des personnes regardées par l'utilisateur.



19:37 :

Siri peut également prononcer certaines notifications importantes, y compris les rappels en fonction de la géolocalisation.



19:37 :

Les AirPods Pro et AirPods Max peuvent désormais être géolocalisés, comme les AirTags. iOS peut afficher une alerte en cas d'oubli de ses AirPods.





19:38 :

Le son spatial est ajouté au Mac et l'Apple TV.



19:38 :

On passe à iPadOS !



19:39 :

Les widgets sont libérés sur l'écran d'accueil : ils peuvent être placés n'importe où.





19:40 :

Il y a un nouveau format de widget encore plus grand, spécifiquement pour l'iPad.



19:41 :

La bibliothèque d'applications arrive sur l'iPad. Il y a un raccourci depuis le Dock. Certaines pages d'applications inutiles peuvent être masquées.





19:42 :

Le mode multitâches est amélioré. Un nouveau contrôle est présent sur le haut de l'écran pour le mode Split View. Les transitions et choix d'applications sont plus simples.







19:43 :

Il est possible de minimiser des fenêtres sur une "étagère", à l'emplacement du Dock.



19:44 :

Dans l'application Notes, il est possible de mentionner des personnes sur des notes partagées. La prise en charge des hashtags est également au rendez-vous.





19:45 :

Il est possible de lancer une Quick Note en glissant depuis le coin en bas à droite de l'écran. Elles apparaissent ensuite dans l'application Notes, et sur les différents appareils via iCloud.





19:47 :

L'application de Traduction débarque sur l'iPad.



19:48 :

Apple a ajouté la traduction au sein de certaines applications, comme Mail ou même Photos avec la possibilité de traduire le contenu d'une photo. Ces nouveautés seront aussi disponible sur l'iPhone et le Mac.





19:48 :

L'application Swift Playgrounds permet de développer sur l'iPad.



19:49 :

Et voilà pour iPadOS 15.





19:50 :

Apple parle maintenant de vie privée. Craig saute dans un trou et arrive au sous-sol d'Apple Park...





19:51 :

Dans l'application Mail, il sera désormais possible de protéger certaines données personnelles, par exemple pour cacher son adresse IP et éviter les pixels de tracking.



19:52 :

Une nouvelle section permet de savoir quelle application utilise quelles données personnelles, à quelle fréquence, etc.



19:53 :

Siri est amélioré pour que l'audio enregistré ne quitte jamais l'iPhone : la reconnaissance se fait en local ! L'assistant vocal est bien plus réactif pour les requêtes internes, et n'a pas besoin de connexion à internet.



19:55 :

Sur iCloud, il est possible de récupérer son compte grâce à un code partagé à une personne de confiance.





19:55 :

Il est également possible de désigner un contact en cas de décès : il pourra accéder aux informations importantes.





19:56 :

Un nouveau service appelé iCloud+ est proposé. Il permet de créer un relai pour que personne ne puisse suivre l'activité de l'utilisateur, sur le web ou via e-mail : cela ressemble fortement à un VPN. Ce service permet également un nombre de caméras HomeKit illimité. iCloud+ est a priori inclus aux abonnements iCloud payants.









19:59 :

On parle maintenant de santé. Une vidéo sur la recherche de santé avec l'Apple Watch est diffusée.



20:03 :

Trois nouvelles fonctionnalités de santé sont présentées cette année. La mobilité va être analysée grâce à l'iPhone pour prévenir des problèmes de stabilité et de coordination. Les données peuvent être consultées, des exercices sont proposés pour améliorer sa stabilité...







20:04 :

D'autre améliorations sont apportées pour les résultats d'analyse médicale.



20:04 :

L'application Santé va ajouter des tendances pour être averti en cas de changement dans ses habitudes de santé.





20:05 :

De nouvelles fonctionnalités de partage sont proposées pour permettre aux médecins de consulter certaines données.



20:06 :

Une nouvelle fonctionnalité de partage permet d'obtenir toutes les données de la famille pour intégrer les enfants et les parents âgés, là aussi avec des notifications en cas de problème détecté.





20:07 :

Et voilà pour les nouveautés de santé.



20:08 :

On passe à watchOS 8.



20:09 :

L'application Respirer est populaire et a été améliorée. Des sections de méditation sont désormais proposées.





20:10 :

watchOS 8 permet de détecter la fréquence respiratoire durant le sommeil pour détecter d'éventuels problèmes.



20:11 :

L'application Activité ajoute le taï-chi et les Pilates. Il y a également de nouveaux exercices sur Apple Fitness+.



20:12 :

De nouveaux cadrans détectent les portraits dans les photos pour créer des images en plusieurs dimensions, avec l'heure qui passe devant ou derrières les portraits.



20:14 :

L'application Photos est revue pour une meilleure navigation. Il est possible de partager des photos. L'envoi de messages évolue aussi.





20:14 :

Et voilà pour watchOS.



20:16 :

On parle désormais de la maison, et plus spécifiquement de HomeKit.



20:16 :

Il est désormais possible de demander à Siri de lire des vidéos sur l'Apple TV via le HomePod.



20:18 :

La fonctionnalité SharePlay est bien sûr ajoutée à l'Apple TV.





20:18 :

Le HomePod mini va être lancé en Autriche, Irlande, Nouvelle-Zélande et un peu plus tard en Italie.



20:19 :

Pour la première fois, il sera possible pour les fabricants d'intégrer Siri dans leurs produits ! Apple donne l'exemple d'un thermostat.



20:19 :

iOS 15 va permettre de prendre en charge les standards de Matter



20:20 :

Et voilà pour la maison.



20:21 :

On passe au Mac.



20:21 :

Cette année, ce sera... Monterey !



20:22 :

Plusieurs des fonctionnalités déjà annoncées sur les autres systèmes d'Apple sont intégrées.











20:23 :

Une nouveauté de la fonctionnalité Continuité appelée Universal Control permet d'utiliser une seule souris sur plusieurs appareils.



20:24 :

Automatiquement, le curseur du Mac passe sur l'iPad posé à côté en essayant de sortir sur le côté de l'écran... Le clavier du Mac peut alors aussi prendre le relai sur l'iPad ! Il est même possible de glisser-déposer des documents d'un appareil à l'autre.





20:25 :

Dans un exemple avec trois machines, Craig Federighi passe une image de l'iPad au MacBook... puis à l'iMac, d'un seul mouvement !



20:26 :

AirPlay est ajouté au Mac ! Le Mac peut faire office d'écran de présentation, comme l'Apple TV. Il est même possible de diffuser de la musique dessus depuis l'iPhone.







20:27 :

L'application Raccourcis arrive sur Mac pour automatiser tout un tas d'actions.





20:28 :

Automator va continuer à être pris en charge, mais c'est le début d'une transition.



20:30 :

Le navigateur Safari est mis à jour avec une interface simplifiée. La barre d'adresses est directement intégrée aux onglets. Une colonne latérale permet de créer des groupes d'onglets. Tout cela est synchronisé avec iCloud, et il est par exemple possible d'envoyer des groupes d'onglets par e-mail.







20:32 :

Le nouveau fonctionnement des onglets est également ajouté à l'iPad.



20:33 :

Sur l'iPhone, les onglets apparaissent... en bas, avec la possibilité de glisser facilement d'un onglet à l'autre.



20:33 :

Les mêmes extensions que le Mac arrivent sur l'iPhone et l'iPad.



20:34 :

Et voilà pour macOS Monterey.





20:34 :

Apple parle maintenant de nouveautés spécifiques pour les développeurs. Il y a notamment de nombreux nouvelles APIs pour prendre en charge toutes les nouveautés des différents systèmes.





20:37 :

Une nouveauté appelée Object Capture permet de créer des objets en 3D avec les appareils photos de l'iPhone ou de l'iPad.









20:38 :

De très nombreuses nouvelles fonctionnalités sont apportées au langage de développement Swift.



20:41 :

Des nouveautés sont aussi apportées à l'App Store avec des pages d'applications différentes selon les types d'utilisateurs, du A/B testing pour les icônes d'applications...



20:41 :

Il sera possible de créer des événements in-app, avec une mise en avant sur l'App Store, la possibilité de s'abonner à des notifications, etc.



20:43 :

Une nouvelle fonctionnalité appelée Xcode Cloud permet de compiler ses logiciels sur le cloud et tester automatiquement sur plusieurs plateformes.







20:44 :

L'application Testflight arrive sur le Mac.



20:45 :

Xcode Cloud entre en version bêta limitée aujourd'hui. Le tarif sera dévoilé plus tard.



20:46 :

Tim Cook reprend la parole. Les nouveaux systèmes présentés aujourd'hui entre en version bêta aujourd'hui pour les développeurs. Des versions bêtas publiques seront lancées en juillet. Les versions finales seront disponibles cet automne.





20:46 :

C'est terminé pour cette conférence inaugurale de la WWDC !



20:47 :

Merci à tous pour votre fidélité !

C'est parti pour la WWDC 2021 ! C'est à 19h ce lundi qu'Apple diffusera la conférence inaugurale de son salon consacré aux développeurs, qui se tient une nouvelle fois sans public faute de conditions sanitaires satisfaisantes. Comme l'année dernière, nous allons donc découvrir les nouveautés de cette édition par le biais d'une vidéo préenregistrée à Apple Park. Et comme chaque année, Apple va profiter de l'occasion pour dévoiler de nouvelles versions majeures de ses systèmes d'exploitation, macOS, iOS, watchOS et tvOS. Il s'est murmuré que du matériel pourrait être au programme, mais l'Apple Store en ligne est resté ouvert et la révision du MacBook Pro pourrait donc finalement attendre.Vous pouvez regarder l'événement sur le site d'Apple , sur Apple TV+, l'application Apple Developer ainsi que sur YouTube . Il devrait durer environ deux heures, et il sera suivi d'un second événement consacré à l'audio spatial , a priori beaucoup plus anecdotique, diffusé directement sur Apple Music. Comme à notre habitude, nous vous proposons sur cette page notre traditionnel suivi en direct et en français de la conférence.