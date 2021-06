Apple dévoile les nouveautés d'iOS 15 et d'iPadOS 15

iOS 15

iPadOS 15

Sortie et compatibilité

Les nouveautés de cette année concernent beaucoup la communication. Il y a par exemple des nouveautés pour rendre les appels visio de FaceTime plus naturels avec la suppression du bruit ambiant, la prise en charge de l'audio spatial, le mode portrait pour flouter l'arrière-plan, ou encore la fonctionnalité SharePlay pour écouter de la musique, regarder une vidéo ou partager son écran à plusieurs. Il devient également possible de créer des liens pour inviter des participants à des sessions de visioconférence. Grosse nouveauté : ces liens mèneront sur un navigateur sur les appareils qui ne sont pas de marque Apple, et il sera donc possible de participer à FaceTime depuis un PC sous Windows ou un smartphone Android.Il y a également de multiples améliorations pour l'application Messages, avec les photos partagées qui s'affichent en piles et surtout une nouvelle manière de gérer les éléments partagés dans leur ensemble. Par exemple, les photos partagées apparaissent dans l'application Photos, les liens partagés peuvent être récupérés dans Safari... Il y également de nouvelles options de personnalisation pour les Memojis.Concernant les notifications, qui ont eu tendance à se multiplier avec l'essor du télétravail, Apple a mis en place une nouvelle fonctionnalité appelée Concentration. Elle permet de sélectionner le type de notifications que l'utilisateur souhaite recevoir. C'est un filtre automatique et personnalisable, qui varie en fonction du contexte et est partagé via iCloud entre les différents appareils Apple de l'utilisateur. Par exemple, l'utilisateur peut choisir de se concentrer sur son travail, ou à l'inverse sur sa vie personnelle. Les notifications qui ne correspondent pas seront alors bloquées. Dans l'application Messages, l'utilisateur temporairement bloqué verra une message l'indiquant que l'utilisateur a activé cette fonctionnalité : il pourra alors choisir de l'outrepasser s'il juge qu'il y a une vraie urgence.Le design des notifications a également été revu, par exemple avec l'affichage de la photo du correspondant dans l'application Messages. iOS 15 inaugure aussi un sommaire permettant d'afficher les notifications les plus importantes.Au rayon de l'intelligence artificielle, Apple a présenté une très importante nouveauté de reconnaissance de texte en temps réel au sein des images : « Texte en direct » permet de transformer en texte, manipuler et traduire n'importe quel texte présent dans une photo ou même en temps réel lors de l'utilisation de la caméra. Pointer un numéro de téléphone imprimé sur une enseigne rend par exemple ce numéro cliquable pour pouvoir l'appeler. Prendre en photo du texte permet de réaliser un copier-coller. Ou même de le traduire ! Cela fonctionne en allemand, anglais, chinois, espagnol, italien, français et portugais.Le texte pris en photo étant reconnu par iOS, il est désormais possible de réaliser des recherches le prenant en compte. Apple a rajouté la reconnaissance de nombreux éléments, qui peuvent là aussi être recherchés et triés : types d'animaux ou de plantes, objets, monuments, peintures... La recherche a globalement été améliorée pour fournir de meilleurs résultats en fonction du contexte, incluant les récents éléments partagés de Messages et les photos.L'interface de Safari a été revue pour modifier la présentation des onglets. C'est au premier abord assez déroutant : ils se situent désormais en bas, et il est possible de glisser de l'un à l'autre en glissant du doigt latéralement. iOS 15 permet également de mettre en place des groupes d'onglets. Les mêmes extensions que sur le Mac sont désormais disponible sur l'iPhone et l'iPad.Du côté de Plans, des cartes plus précises font leur apparition avec une meilleure mise en avant des bâtiments, des informations sur l'altitude, les libellés de routes, un mode nuit, une meilleure gestion des transports en commun, des directions données en réalité augmentée et de meilleures indications de conduite, notamment pour mieux montrer sur quelle voie se placer.L'application Wallet permet désormais d'accueillir différents types de clés et badges, par exemple les clés de son domicile (avec une serrure connectée), de son bureau ou de sa chambre d’hôtel. Ce service fonctionnera sur le même principe qu'Apple Pay : il faudra passer un partenariat avec Apple pour y avoir accès. Aux États-Unis, il sera aussi possible d'entrer sa carte d'identité et/ou son permis de conduire.L'application Météo a été largement améliorée avec l'arrivée d'une multitude de nouvelles informations et graphiques. Des cartes font également leur apparition pour obtenir d'un seul coup la météo sur des régions complètes.Il y a de multiples autres nouveautés, comme de nouvelles fonctionnalité de suivi dans l'application Santé, de nouvelles options pour les Souvenirs dans l'application Photos ou l'ajout des tags personnalisés et des mentions dans Notes. Il y a également de nouvelles fonctionnalités de confidentialité, comme un rapport de confidentialité pour mieux savoir les données personnelles exploitées par les applications, une protection de la confidentialité de Mail ou encore la reconnaissance vocale embarquée, qui permet un traitement local et sans accès à internet pour certaines requêtes de Siri, qui gagne en réactivité au passage.Plus spécifiquement pour l'iPad, iPadOS 15 reprend logiquement les mêmes nouveautés qu'iOS 15 et ajoute quelques évolutions directement pensées pour les tablettes d'Apple. En premier lieu, Apple a repensé le fonctionnement de son mode multitâches avec un nouveau contrôle situé sur le haut de l'écran qui permet de choisir plus facilement son organisation.Ce nouveau contrôle est également présent en mode Split View. Il est également possible de personnaliser le mode Split View depuis le sélecteur d'app.Une « étagère » est mise en place sur le bas de l'écran pour accueillir les différentes fenêtres d'une même application. Il est possible d'ouvrir une nouvelle fenêtre depuis cette interface. Une fenêtre peut s'afficher centrée, en surimpression.Sur l'écran d'accueil, les widgets peuvent désormais être placés n'importe où. Une taille encore plus grande de widgets fait son apparition spécifiquement pour l'iPad. La bibliothèque d'applications débarque également, et il est possible de masquer les pages d'applications non désirées.Une autre grosse nouveauté d'iPadOS 15 est la fonction Quick Notes, qui permet comme son nom l'indique de prendre des notes rapides, et cela depuis n'importe où dans le système. Pour faire apparaitre la fenêtre, il suffit de glisser son doigt ou l'Apple Pencil en diagonale depuis le coin en bas à droite de l'écran. Les notes prises apparaissent bien sûr dans l'application Notes et son partagées avec l'iPhone et le Mac.iOS 15 et iPadOS 15 entrent en version bêta pour les développeurs aujourd'hui, et des versions bêtas publiques seront proposées dans le courant du mois de juillet. Des mises à jour de ces versions de travail auront lieu tout l'été, et les versions finales sont attendues pour le mois de septembre.Côté compatibilité, il faudra un iPhone SE (1ère ou 2è génération), un iPod touch (7è génération), un iPhone 6s ou ultérieur du côté d'iOS 15. Du côté d'iPadOS 15, il faudra un iPad Air 2 ou ultérieur, un iPad mini 4 ou ultérieur, un iPad 5 ou ultérieur ou n'importe quelle génération d'iPad Pro.