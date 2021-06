Apple présente macOS Monterey

Beaucoup des nouveautés de cette nouvelle édition de macOS sont communes avec les évolutions d'iOS 15 . On retrouve notamment SharePlay, la fonctionnalité qui permet de partager la lecture de vidéos, de musiques, ou de partager son écran en temps réel sur FaceTime. Le logiciel de visioconférence d'Apple gagne également la prise en charge du son spatial, d'un nouveau système pour atténuer les bruits ambiants, de la vue en mode grille ou encore du mode Portrait qui permet de flouter l'arrière-plan de l'utilisateur. Comme sur iOS, il est également possible de partager des liens pour inviter à une conférence FaceTime un utilisateur d'Android ou de Windows, via son navigateur.Dans l'application Messages, les photos partagées s'affichent sous forme de piles, et les contenus partagés peuvent être retrouvés dans les applications concernées : les photos dans l'application Photos, les liens dans Safari, etc.Comme sur iOS 15, la fonctionnalité Concentration permet de mieux gérer ses notifications en fonction de son activité. Le système va intelligemment autoriser ou interdire certaines notifications, par exemple pendant le travail ou le loisir, pour éviter les dérangements intempestifs. Cette évolution du mode Ne pas déranger s'accompagne d'une notification intelligente pour les personnes qui envoient un message : elles peuvent décider de forcer l'affichage de la notification si elles jugent leur message urgent.Comme sur iPadOS 15, les Quick Notes sont également présentes pour créer une note à la volée depuis n'importe quel logiciel. L'application Notes a également été revue pour prendre en charge les tags personnalisés et les mentions dans le cadre de notes partagées.La fonctionnalité « Texte en direct » est également de la partie pour la reconnaissance automatique de texte dans les images. Le texte reconnu peut être utilisé pour un copier-coller, une interaction (appel sur un numéro, envoi d'un e-mail ou consultation d'une adresse), ou même une traduction automatique.L'interface de Safari a été revue et simplifiée pour fusionner les barres d'adresse et d'onglets. Chaque onglet devient ainsi sa propre barre d'adresse, avec tous les boutons d'options qui se retrouvent dans le bouton "Plus" sur la droite de l'onglet courant.Cette nouvelle version du navigateur permet de créer des groupes d'onglets, qui peuvent être gérés par le biais d'une colonne latérale. Ces groupes sont automatiquement partagés avec l'iPhone et l'iPad, et il est possible de créer une liste de liens à envoyer par e-mail.Une nouvelle fonction très intéressante fait son apparition pour les utilisateurs d'iPad : la possibilité d'utiliser la souris du Mac pour passer automatiquement d'un appareil à l'autre. C'est la fonction Contrôle universel. Il suffit de placer les deux appareils côte à côte, puis de diriger le curseur sur le bord de l'écran... et de forcer : il passe à alors du Mac à l'iPad et réciproquement. Il est même possible de glisser-déposer un fichier de la sorte, ou d'utiliser le clavier du Mac pour écrire sur l'iPad lorsque le curseur est sur celui-ci.macOS Monterey signe également l'arrivée d'AirPlay sur le Mac, par exemple pour diffuser une présentation stockée sur un iPhone ou un iPad, ou pour diffuser un partage d'écran au complet. Il devient également possible d'utiliser le Mac comme un haut-parleur AirPlay, avec l'intégration au sein d'une installation sur plusieurs pièces.L'application Raccourcis fait son apparition, en parallèle d'Automator qui est toujours pris en charge mais amené à disparaître. Les automatisations créées, incluant de multiples outils spécifiques au Mac, peuvent être lancées depuis le Dock, la barre de menus, le Finder, Spotlight ou même Siri.L'application Plans reçoit également de multiples améliorations pour la précision et la richesse des cartes, comme sur iOS. La fonctionnalité de planification de trajet en transport en commun est également améliorée.Côté compatibilité, macOS Monterey nécessite un iMac, MacBook Air ou MacBook Pro de 2015 ou plus récent, un Mac Pro de 2013 ou plus récent, un Mac mini de 2014 ou plus récent ou encore un MacBook de 2016 ou plus récent. Apple abandonne ainsi les MacBook Air et MacBook Pro de 2013 et 2014, le MacBook de 2015 et l'iMac de 2014 qui étaient bien pris en charge par macOS 11 Big Sur.macOS Monterey est disponible en version bêta dès aujourd'hui pour les développeurs. Une version bêta publique sera disponible pour ceux qui le souhaitent dans le courant du mois de juillet. Pour la version finale de cette nouvelle mise à jour majeure, il faudra attendre l'automne.