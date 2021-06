Apple Watch : les nouveautés de watchOS 8

Deux nouveaux types d'entrainement ont été ajoutés au sein de l'application Activité : le taï-chi et les Pilates. Apple fait comme d'habitude appel aux différents capteurs de la montre pour obtenir des statistiques sur les entraînements.L'application Respirer change de nom. En anglais, elle devient Mindfullness (pleine conscience). Elle intègre des petites sessions de méditation d'une durée d'une minute.Avec watchOS 8, l'Apple Watch devient capable de mesurer la fréquence respiratoire de son utilisateur pendant la nuit. Les statistiques sont stockées dans l'application Santé, et la montre peut déclencher une alerte en cas de bizarrerie qui nécessiterait une vérification auprès d'un spécialiste.L'application Photos est revue pour apporter une interface plus simple à utiliser. Une nouvelle fonctionnalité de détection des portraits est ajoutée, et elle permet de créer des cadrans prenant en compte différents niveaux de profondeur dans la photo. Par exemple, l'heure vient se glisser légèrement derrière la tête d'une personne en photo.Apple a également remanié les interfaces de l'application Maison ainsi que de l'envoi de messages, qui permet désormais d'intégrer des dessins, de la dictée et des emojis au sein d'un même message.Comme sur iOS 15, l'Apple Watch intègre également la fonctionnalité Concentration pour un mode Ne pas déranger sélectif, en fonction de l'activité en cours. Les nouvelles fonctionnalités de Wallet pour les clés et les documents d'identification aux États-Unis sont également présentes. De multiples autres modifications sont apportées ici et là, comme une refonte graphique de l'application Musique, des nouvelles applications Localiser mes Objets et Localiser mes Appareils, ou encore la prise en charge de comptes à rebours multiples.Concernant la compatibilité, pas de changement : watchOS 8 prend toujours en charge l'Apple Watch Series 3 et les modèles ultérieurs, incluant l'Apple Watch SE. watchOS 8 entre aujourd'hui en phase de version bêta pour les développeurs, avec un programme de version bêta publique prévue pour le mois de juillet. La version finale est attendue pour le mois de septembre.