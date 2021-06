tvOS 15 et les nouveautés de la Maison

L'apparition d'un mystérieux homeOS sur le site d'Apple la semaine dernière ne désignait peut-être pas un nouveau nom pour tvOS, mais on sent qu'Apple est tentée de rapprocher l'Apple TV des différentes fonctionnalités de domotique. Hier soir, les nouveautés de tvOS 15 ont ainsi été présentées dans une section consacrée à la maison.Plusieurs nouveautés de cette section ne concernaient pas l'Apple TV : la prise en charge des clés connectées dans l'application Wallet, les nouveaux accessoires HomeKit de marques tierces pouvant intégrer Siri, la prise en charge des objets compatibles avec la norme Matter ou encore une refonte de l'application Maison sur l'Apple Watch. D'autres sont en revanche bien des nouveautés de tvOS 15, souvent avec des interactions avec d'autres produits et systèmes.Une des grande nouveautés de cette année est la fonctionnalité SharePlay, également incluse à iOS 15 par exemple. Sur tvOS 15, cette fonction permet d'utiliser le téléviseur pour visionner du contenu en direct avec ses amis, avec une conversation FaceTime sur l'iPhone en même temps. Les notifications apparaissent alors directement sur le téléviseur.Toujours du côté de SharePlay, les contenus partagés par ses amis au sein de l'application Messages sont regroupés dans une section dédiée de l'application TV.Dans le cadre d'une utilisation familiale, une nouvelle section de l'application TV permet de sélectionner des contenus pouvant correspondre à différents membres de la famille, selon leurs habitudes. Il suffit de sélectionner quels sont les membres présents pour actualiser le contenu proposé.La gestion des caméras de surveillance a également été améliorée. Il est par exemple possible d'en visualiser plusieurs à la fois, ou d'obtenir des réglages de domotique correspondant à des caméras spécifiques : par exemple, visualiser le jardin permet d'accéder au réglage de l'éclairage du jardin. Apple a également ajouté la détection des livraisons de colis.Deux nouveautés incluant le HomePod sont également de la partie avec tvOS 15. Le nouveau système de l'Apple TV prend en charge le HomePod mini, seul ou par paire, comme haut-parleur par défaut, et il devient possible d'utiliser un HomePod pour demander à Siri du contenu à afficher sur l'Apple TV. Il y a également la prise en charge de l'audio spatial, cette fois avec les AirPods Pro et les AirPods Max. Et il y a enfin de nouveaux économiseurs d'écran.tvOS 15 est entré en version bêta pour les développeurs dans la foulée de la conférence. Une version bêta publique sera disponible pour ceux qui le souhaitent dans le courant du mois de juillet. Pour la sortie de la version finale, il faudra attendre le mois de septembre prochain.