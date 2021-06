iCloud évolue, la version payante devient iCloud+

Sur iCloud+, Apple ajoute une nouvelle fonction appelée Relais privé. Il s'agit pour faire simple d'un VPN, qui passe par deux serveurs pour anonymiser votre connexion, de manière à ce que ni le site visité ni Apple ne puissent prendre connaissance de la moindre donnée personnelle vous concernant.Une autre fonctionnalité s'appelle Masquer mon adresse e-mail, et elle porte plutôt bien son nom. Lorsque l'on s'inscrit quelque part, il est possible de sélectionner cette option qui va créer une adresse iCloud aléatoire à la volée, redirigée par le compte de l'utilisateur. Il est ensuite possible de désactiver cette adresse à tout moment en cas de problème.iCloud+ va également permettre de prendre en charge une quantité illimitée de caméras HomeKit Secure Video, dont le contenu a la particularité de ne pas être décompté du stockage du compte iCloud.Sur iCloud tout court, c'est à dire pour tous les utilisateurs qu'ils paient pour un abonnement ou non, Apple a également deux nouvelles fonctionnalités à proposer. La première s'appelle iCloud Recovery et elle offre un moyen simple de retrouver son mot de passe en cas de perte : il suffit d'assigner un ou des contacts de confiance qui disposeront d'un code spécial permettant de récupérer le compte en question. La seconde s'appelle iCloud Legacy et elle permet de désigner des contacts qui pourront récupérer les données du compte en cas de décès de son propriétaire.Enfin, une dernière nouveauté très intéressante a été pensée pour les têtes en l'air ne sauvegardant pas régulièrement leurs appareils : avec iOS 15, Apple va permettre de réaliser une sauvegarde iCloud de son iPhone ou de son iPad même si l'espace disponible sur iCloud n'est pas suffisant, gratuitement, avec trois semaines de disponibilité pour la sauvegarde. Cela pourra être pratique dans le cadre d'une réparation ou d'un changement d'appareil sans possibilité de réaliser une sauvegarde physique immédiatement.