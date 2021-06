Du neuf pour les AirPods avec iOS 15 et tvOS 15

Pour tous les utilisateurs, l'annonce des notifications permet d'utiliser Siri pour lire à l'utilisateur des notifications basées sur l'horaire ou la géolocalisation (par exemple, la liste des courses en arrivant à l'épicerie). Il est possible de sélectionner les applications compatibles, ou sélectionner Ne pas déranger ou la fonctionnalité Concentration pour arrêter ou filtrer les notifications.Pour les AirPods Pro spécifiquement, une nouvelle fonctionnalité appelée Conversation Boost va aider les personnes malentendantes à mieux entendre leur interlocuteur. Avec cette fonctionnalité activée, les AirPods Pro se concentrent sur le son émis par la personne en face de l'utilisateur et accroissent son volume. Il est possible de régler une sensibilité plus ou moins importante aux bruits ambiants.Avec iOS 15, les AirPods Pro et les AirPods Max peuvent être géolocalisés de la même manière que les AirTags, en dirigeant l'utilisateur de manière précise lorsqu'il est à proximité. La détection fonctionne en Bluetooth et est donc moins précise, mais c'est un outil qui pourra tout de même rendre service.Une autre nouveauté permet d'éviter l'oubli des AirPods : en cas de séparation des écouteurs de son propriétaire dans un lieu public, une alerte de séparation s'affiche sur l'iPhone pour prévenir du potentiel oubli.Les AirPods Pro et AirPods Max prennent également en charge l'audio spatial sur l'Apple TV avec tvOS 15 ainsi que sur Mac avec macOS Monterey, y compris pour les nouvelles fonctionnalités de FaceTime. Apple annonce également une nouvelle fonctionnalité d'appairage rapide avec l'Apple TV, par simple proximité avec validation par un bouton de la télécommande. Enfin, une fonctionnalité d'accessibilité permet de lire des sons relaxants (bruit blanc, océan, pluie, etc.) pour se relaxer ou mieux se concentrer.