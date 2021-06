Apple Music : l'audio spatial et le Lossless sont là !

Le mois dernier, Apple avait annoncé qu'Apple Music accueillerait dans le courant du mois de juin des morceaux en audio spatial (Dolby Atmos), ainsi que des titres en qualité audio sans perte (Lossless Audio). Ces deux nouveautés ont été mises en place sur le service de streaming musical d'Apple dans la foulée de la conférence inaugurale de la WWDC qui se tenait hier soir. Si vous êtes abonné à Apple Music, vous y avez accès sans surcoût.Pour ce qui est du Lossless Audio, vous pouvez sélectionner le niveau de qualité que vous souhaitez dans Réglages > Musique > Qualité audio, de la qualité CD qui va de 16 bits / 44 kHz à 24 bits / 48 kHz, à la version haute résolution pour audiophiles à 24 bits / 192 kHz. 10 Go d'espace libre permettent ainsi de stocker 3 000 titres en qualité standard, 1 000 titres en qualité sans perte et 200 titres en qualité sans perte haute définition. Sur iOS, vous pouvez régler des préférences différentes en fonction du type de connexion, Wi-Fi ou cellulaire. Attention, les AirPods ne prennent pas ce niveau de qualité en charge — pour le HomePod, cela nécessitera une mise à jour Pour ce qui est du Dolby Atmos, il y a moins de titres de disponibles mais un équipement plus large pour les lire dans le catalogue d'Apple avec la prise en charge des AirPods ou casques Beats équipés de la puce H1 ou W1, sans oublier le HomePod.