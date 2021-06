Siri va pouvoir être utilisé par les fabricants tiers

Apple n'y a consacré que 30 secondes lors de la conférence de la WWDC 2021 qui se tenait hier soir, et c'est pourtant une annonce majeure : pour la première fois depuis sa création il y a dix ans, l'assistant vocal d'Apple va faire ses premiers pas dans des produits de marques tierces ! On a pu découvrir une première démonstration sur le SmartThermostat d'ecobee.La nouveauté a été officialisée dans la foulée par le fabricant qui nous dévoile une importante subtilité : Siri ne pourra vraisemblablement être utilisé sur son thermostat qu'en présence d'un HomePod ou d'un HomePod mini sur le réseau. Il semble donc qu'il ne s'agisse que d'une passerelle et non d'une intégration en bonne et due forme. En clair, le thermostat semble simplement "prêter" son micro au HomePod, qui s'occupe de traiter les requêtes de l'utilisateur et de déclencher les actions appropriées.Soulignons qu'Apple a parlé d'une intégration aux accessoires HomeKit et non au programme MFi dans son ensemble : cette intégration ne devrait concerner que les produits destinés à la maison, tout du moins pour le moment. Cette nouveauté pourrait d'ailleurs être liée à la prise en charge par tvOS 15 de la norme Matter (ex CHIP), qui vise à une plus grande interopérabilité des produits de domotique. Nous en apprendrons sans doute plus dans les prochains mois : la mise en place de cette nouveauté est attendue d'ici la fin de l'année.