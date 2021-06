Un dernier Mac Pro sous Intel en préparation ?

Les jours du Mac Pro avec processeur Intel sont comptés : Apple doit avoir achevé sa transition vers ses propres puces ARM d'ici 2022. La tour professionnelle d'Apple devrait cependant être la dernière à basculer sur l'architecture Apple Silicon, et le Mac Pro actuel sorti en décembre 2019 n'est déjà plus tout jeune. Et s'il avait le droit à une dernière mise à jour avec des processeurs fournis par Intel ? C'est ce que suggère une découverte de Brendan Shanks réalisée dans la dernière version bêta de Xcode, qui renferme des références à des processeurs Ice Lake SP, les derniers processeurs Xeon en date.L'hypothèse a été confirmée par Mark Gurman hier soir : oui, Apple travaillerait bien sur une mise à jour pour son Mac Pro avec processeur Intel. On ne sait pour le moment pas quand il sortira, mais on imagine que cela sera dans le courant de cette année, sans tambour ni trompette. Il s'agit en effet de satisfaire les utilisateurs professionnels mais sans faire trop d'ombre à l'image des puces Apple Silicon : l'annonce devrait prendre la forme d'une simple mise à jour de l'Apple Store.Pour l'année prochaine et la bascule sur Apple Silicon, Mark Gurman nous donnait le mois dernier quelques détails : Apple aurait prévu deux puces distinctes avec 20 ou 40 coeurs, soit 16 ou 32 coeurs pour les performances secondés de 4 ou 8 coeurs pour les économies d'énergie, sans oublier 64 ou 128 coeurs pour les graphismes. Le Mac Pro ARM changerait de châssis : il serait deux fois plus petit que le modèle actuel.