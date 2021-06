watchOS 8 : un cadran World Timer se fait repérer

Un nouveau cadran appelé Portraits a fait son apparition au sein de watchOS 8 , qui a été présenté en début de semaine : il reconnaît les visages et glisse l'heure à cheval derrière le sujet de la photo. C'est le seul nouveau cadran de cette nouvelle édition de watchOS, mais un second a été initialement prévu par Apple. Comme l'a remarqué Duraid Abdul , on peut voir un autre cadran appelé World Timer sur une vidéo de la WWDC (à 8:42) destinée aux développeurs. Il est découpé en vingt-quatre fuseaux horaires et présente des noms de capitales sur son pourtour.On ne sait pas ce qu'il est advenu de ce nouveau cadran inspiré des montres à heure universelle : il a peut-être été abandonné pendant le développement de watchOS 8, ou peut-être été repoussé à une future mise à jour. À suivre !