Apple TV+ publie sa bande-annonce de l'été

C'est bientôt l'été et le service de streaming d'Apple va continuer à faire le plein de nouveautés. En début d'année, Apple avait publié une bande-annonce donnant un petit aperçu des différentes productions originales qui allaient sortir durant le premier semestre. Maintenant, une nouvelle bande-annonce a été publiée pour nous montrer une sélection des nouveautés qui sortiront cet été et un peu plus tard.Certains contenus sont déjà sortis, mais on peut voir les premières images de plusieurs productions inédites, comme le film(13 août), les nouvelles séries(18 juin),(16 juillet),(6 août),, ou encore les saisons 2 de(23 juillet),et. Ces aperçus ne sont pas exhaustifs et d'autres annonces auront lieu dans le courant de l'année.