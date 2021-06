macOS Monterey peut effacer un Mac en quelques clics

Et si remettre un Mac à zéro devenait aussi facile qu'avec un iPhone ? Jusqu'ici, la procédure à suivre est assez complexe ( pour Intel pour Apple Silicon ), peu intuitive et surtout très longue, puisqu'elle nécessite d'effacer le disque et de réinstaller totalement le système d'exploitation. Avec macOS 12 Monterey , cela va changer : il devient possible de vider son Mac en seulement quelques clics, à condition d'avoir un Mac récent équipé d'une puce Apple T2 (à partir de 2018 — voir la liste ) ou d'un processeur Apple M1 ou ultérieur.Cela se passe depuis les Préférences Système : dans le menu principal, il suffit de sélectionner "Effacer contenu et réglages" pour lancer un nouvel utilitaire appelé Assistant d'effacement.Une fois son mot de passe administrateur entré, il n'y a ensuite plus qu'à suivre les instructions, qui commencent par un conseil avisé : sauvegarder son contenu. Une sauvegarde Time Machine peut être déclenchée directement depuis ce panneau si la fonctionnalité a été activée.L'assistant montre ensuite la liste des comptes trouvés sur l'ordinateur et les principaux éléments qui vont être supprimés en plus de l'intégralité des documents des utilisateurs.Pour remettre le Mac à zéro, il faut entrer son mot de passe iCloud pour se déconnecter de l'identifiant Apple auquel le Mac est relié.Dernière étape : bien réfléchir avant de cliquer sur le bouton rouge. Il n'y aura en effet pas de retour en arrière possible ensuite ! L'assistant précise que tous les réglages, applications et données vont disparaître de manière irréversible. Durant la procédure d'effacement, le Mac est susceptible d'afficher un écran noir et de redémarrer plusieurs fois. Une fois remis à zéro, le Mac affichera « Bonjour » comme s'il sortait d'usine, prêt à créer le compte de son nouvel utilisateur.Si les puristes préféreront parfois la fameusetraditionnelle qui permet de réinstaller un système parfaitement propre afin d'être sûr de repartir du bon pied, d'autres y verront un moyen de gagner en temps et en simplicité, comme sur iOS. Tout dépend d'ailleurs du contexte : cette nouvelle procédure simplifiée sera bien pratique dans le cadre de la revente d'un Mac ou d'un renvoi à Apple après un test.