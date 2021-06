Apple ouvre la puce U1 aux produits tiers

Les produits de marques tierces vont bientôt pouvoir interagir avec la puce U1 présente dans certains produits d'Apple. Dans le cadre de la WWDC 2021, Apple a mis en place tous les protocoles logiciels et matériels nécessaires dans son programme MFi pour que les fabricants puissent rendre leurs accessoires pleinement compatibles avec cette puce en charge de la technologie Ultra Wideband (UWB).Sur l'iPhone 11 et 12, c'est la puce Apple U1 qui permet de profiter de la géolocalisation précise des AirTags, qui fonctionnent également en UWB. Sur le HomePod mini, c'est cette même puce qui permet le transfert progressif de la musique en approchant l'iPhone de l'enceinte. La puce Apple U1 est également présente sur l'Apple Watch Series 6.NXP Semiconductors et Qorvo vont fournir aux fabricants qui le souhaitent les composants nécessaires pour une parfaite compatibilité avec la puce Apple U1 et la mise en place de fonctionnalités basées sur sa géolocalisation extrêmement précise. On ne sait pas encore quand les premiers accessoires compatibles pourront être commercialisés.