Apple mentionne le MacBook Pro M1X dans les mots clés de la vidéo de la WWDC

Apple aurait-elle prévu de dévoiler le MacBook Pro M1X à l'occasion de la WWDC avant de changer d'avis à la dernière minute ? C'est ce qu'on pourrait penser en allant jeter un oeil dans les métadonnées de la vidéo de la WWDC publiée par Apple sur YouTube. Comme l'a remarqué Max Balzer , Apple a inclus deux tags sans équivoque dans les mots clés de la vidéo : « m1x » et « m1x MacBook Pro ».La puce Apple M1X n'existe pas aujourd'hui mais les rumeurs en ont beaucoup parlé ces dernières semaines : ce modèle serait une évolution plus musclée de la puce Apple M1 sortie en fin d'année dernière, et plusieurs sources ont évoqué un lancement à la WWDC pour les MacBook Pro en étant équipés. Il s'agirait de la refonte des modèles 13,3" et 16" encore équipés de processeurs Intel, et le petit modèle en profiterait pour passer à une diagonale de 14". Il y aurait un nouveau design avec une connectique plus riche qui inclurait le connecteur magnétique MagSafe, un port HDMI et un lecteur de cartes SD. La Touch Bar ferait ses bagages, remplacée par des touches de fonction bien plus classiques.Le mois dernier, Mark Gurman affirmait que cette puce M1X serait dotée de 10 coeurs, contre 8 coeurs pour la puce M1 actuelle. La répartition des coeurs serait différente : 8 seraient dédiés aux performances et 2 pour les économies d'énergie, contre 4 pour les performances et 4 pour les économies d'énergie sur la puce M1. Il y aurait deux éditions différentes dotées de 16 ou 32 coeurs graphiques, contre 7 ou 8 coeurs aujourd'hui sur la puce Apple M1.Alors, ces nouveaux modèles ont-ils été retardés ou un employé d'Apple s'est-il simplement inspiré des rumeurs du moment pour optimiser les mots clés de sa vidéo ? Apple n'est pas coutumière des descriptions fantaisistes et on pencherait plutôt pour la première hypothèse, mais il est impossible de trancher avec certitude.