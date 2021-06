Apple Podcasts : les abonnements payants lancés le 15 juin

Lors de sa conférence d'avril, Apple avait annoncé le lancement d'une offre permettant aux créateurs de podcasts de proposer des abonnements payants. Le service devait initialement être lancé en mai, mais les ingénieurs d'Apple ont essuyé de multiples problèmes avec Apple Podcasts et ont dû annoncer le report de cette fonctionnalité. On a désormais une date : dans un e-mail envoyé aux créateurs et obtenu par nos confrères de The Verge , Apple annonce que le lancement aura lieu le mardi 15 juin, dans quelques jours.L'application Podcasts a reçu de multiples changements d'interface ces derniers temps et Apple a annoncé avoir entendu les plaintes des utilisateurs qui n'apprécient pas les récentes évolutions : Apple a promis de nouvelles évolutions pour les prochaines semaines, peut-être avec iOS 14.7 qui est actuellement en version bêta