Les Apple Store reprennent les séances de shopping

C'est une importante nouvelle étape dans le retour à la normale : les Apple Stores de France viennent enfin de relancer les séances Shopping ! Depuis la réouverture des boutiques d'Apple en mai, l'activité se limitait aux retraits de commandes et au service technique. Désormais, il sera aussi possible d'entrer dans les magasins pour acheter et surtout manipuler les produits. Les dernières nouveautés d'Apple sont disponibles en démonstration, dont les iMac M1 et iPad Pro avec écran Mini-LED.Attention toutefois, il reste nécessaire de réserver un créneau horaire (il y en a toutes les 15 minutes) pour la séance Shopping. Cela peut se faire à la dernière seconde devant la porte du magasin, mais la disponibilité d'un créneau n'est pas garantie. Notez que les horaires des Apple Stores ne sont pas encore revenus à la normale, avec des fermetures à 19h au lieu de 20h pour un certain nombre de boutiques ; vous pouvez retrouver la liste des magasins et de leurs horaires sur cette page