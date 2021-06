Certaines fonctions de macOS Monterey réservées aux Macs M1

• Le mode Portrait pour des arrière-plans floutés sur FaceTime ;

• La fonction « Texte en direct » pour la reconnaissance de texte dans les images ;

• La Terre interactive en 3D dans l'app Plans ;

• Les cartes plus détaillées dans certaines villes de l'app Plans ;

• La fonction text-to-speech en suédois, danois, norvégien et finnois ;

• La dictée vocale hors-ligne ;

• La dictée vocale illimitée (jusqu'ici limitée à 60 secondes).

Ah, les petites lignes... Il est fréquent que certaines fonctions inaugurées avec les toutes dernières versions des systèmes d'exploitation d'Apple laissent certains anciens appareils de côté pour des questions de performances ou de compatibilité, mais la transition vers les puces Apple Silicon rebat les cartes : certaines nouveautés de macOS Monterey ne sont pas compatibles avec des ordinateurs qui sont encore au catalogue d'Apple. Plus spécifiquement, plusieurs nouvelles fonctionnalités dépendent de l'architecture Apple Silicon et ne sont donc compatibles qu'avec les Macs équipés de la puce Apple M1 : aucun ordinateur équipé d'un processeur Intel ne pourra les prendre en charge.La raison de cette incompatibilité réside dans l'utilisation du moteur neuronal des puces ARM d'Apple pour les fonctions concernées, que l'on retrouve également sur iOS 15 . En voici la liste :Certaines nouveautés impressionnantes de macOS Monterey ne font pas appel au moteur neuronal et sont bien compatibles avec les Macs Intel : c'est notamment le cas de la fonctionnalité « Contrôle universel » qui permet de faire passer le curseur et des fichiers du Mac à l'iPad et inversement, même si certains anciens Macs produits avant 2016 ne la prendront pas en charge.Il faut en tout cas s'attendre à ce qu'Apple continue de capitaliser sur les avantages de ses puces Apple Silicon et de l'architecture désormais unifiée entre le Mac, l'iPhone et l'iPad. Il y a ainsi de grandes chances que d'autres fonctionnalités qui verront le jour avec les prochaines versions de macOS soient réservées aux Macs sur Apple Silicon.