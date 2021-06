macOS Monterey : AirPlay sur Mac, le Mac comme écran externe

C'est une des nouveautés majeures de macOS 12 Monterey , qui a été présenté en début de semaine : le Mac va prendre en charge AirPlay en temps que récepteur. En clair, le Mac va pouvoir être utilisé comme écran externe ou comme haut-parleur pour d'autres appareils.Pour ce qui est de la diffusion d'images, il sera possible de diffuser depuis un iPhone ou un iPad avec le Mac faisant office de miroir ou d'écran étendu pour les applications qui prennent ce mode en charge, comme Keynote pour les présentations ou encore Photos pour les diaporamas. Apple ne l'a pas précisé durant la conférence, mais il sera aussi possible de diffuser avec AirPlay depuis un autre Mac. Là aussi, il sera soit possible de répliquer l'écran du Mac source, soit d'utiliser le second Mac comme écran externe. Mieux encore, Apple précise qu'il sera possible de relier les deux Macs par un câble USB-C pour réduire la latence inhérente aux réseaux Wi-Fi.Apple a supprimé le mode d’affichage cible des modèles d'iMac commercialisés après 2014 : il n'est aujourd'hui plus possible d'utiliser le tout-en-un d'Apple comme un simple écran externe. L'arrivée d'AirPlay sur le Mac est donc une excellente nouvelle pour retrouver cette fonctionnalité. Nos confrères de MacRumors préviennent que le résultat ne sera pas forcément parfait, puisque la vidéo sera compressée, mais cela restera pratique pour certains usages.Notez que la fonctionnalité AirPlay sur Mac ne sera pas compatible avec tous les appareils pris en charge par macOS Monterey. Apple annonce une disponibilité de la fonction sur MacBook Pro (2018 et ultérieur), MacBook Air (2018 et ultérieur), iMac (2019 et ultérieur), iMac Pro (2017), Mac mini (2020 et ultérieur), Mac Pro (2019), iPhone 7 et ultérieur, iPad Pro (2è génération et ultérieur), iPad Air (3è génération et ultérieur), iPad (6è génération et ultérieur) et iPad mini (5è génération et ultérieur). Les modèles d'iPhone, d'iPad et de Mac plus anciens pourraient fonctionner, mais à une résolution inférieure.