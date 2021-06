Apple prépare iCloud à un futur sans mots de passe

Les mots de passe, qui posent tant de problèmes de sécurité et de gestion, vivent peut-être leurs dernières heures. Le W3C et la FIDO Alliance préparent depuis plusieurs années une technologie qui permettrait de se débarrasser du traditionnel échange d'identifiants entre un utilisateur et un serveur distant : WebAuthn, qui repose sur un système de cryptographie asymétrique avec un échange de clés publiques. Nous en parlions déjà il y a trois ans : avec cette technologie, il serait possible de s'inscrire et de s'identifier sur un site web avec Touch ID ou Face ID, sans jamais avoir à définir de mot de passe. Ce serait une révolution en terme de sécurité, tout en apportant un plus grand confort d'utilisation.À l'occasion de la WWDC, Apple a déclaré son intention d'adopter le standard Web Authentication et a mis en place les briques logicielles au sein d'iOS 15 et de macOS Monterey pour que les développeurs puissent commencer à plancher sur le sujet. Dans une vidéo très didactique , Apple présente tous les détails de la technologie et annonce qu'iCloud va prendre en charge le stockage et le partage des clés privées de WebAuthn entre les différents appareils Apple d'un même utilisateur. Il sera ainsi possible, une fois s'être inscrit sur un site web ou une application avec un iPhone, de pouvoir accéder à ce service sans mot de passe depuis un iPad ou un Mac relié au même identifiant Apple.L'adoption future de WebAuthn par Apple est une excellente nouvelle, à la fois pour les utilisateurs et les différents services qui n'auront plus à stocker des mots de passe, avec les problématiques de sécurité que cela entraîne. Cette implémentation de test n'est qu'un début et Apple est bien consciente de sa principale faiblesse : son fonctionnement limité aux appareils de sa propre marque. C'est une problématique sur laquelle l'ensemble de l'industrie est en train de travailler.