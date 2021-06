Apple va revoir l'interface d'iCloud Mail sur le web

Cela fait huit ans que l'interface de l'application Mail sur la version web d'iCloud n'a pas évolué. Un rafraichissement est attendu de longue date, et il va bientôt arriver : une toute nouvelle version plus au goût du jour vient d'être mise en ligne en version bêta sur beta.icloud.com . Il n'y a rien de bien révolutionnaire, mais on retrouve des codes de design plus en phase avec l'application Mail de macOS 11 alors que l'ancien design rappelait plus les premières incursions d'iOS 7 dans le

Cette nouvelle interface est pour le moment en test et il faudra donc encore attendre un peu pour pouvoir en profiter sur la version web classique d'iCloud. On ne sait pas si Apple profitera de l'occasion pour donner un petit coup de frais à certaines autres applications de son service en ligne, mais ce ne serait pas du luxe.