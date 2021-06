Apple TV+ : bande-annonce pour la série Invasion

Peu après avoir lancé sa bande-annonce de l'été qui nous montre de nombreuses images de productions télévisuelles à venir, Apple TV+ a dévoilé la première bande-annonce pour. Il s'agit d'une série de science-fiction dramatique, qui suivra le destin de plusieurs personnages répartis sur plusieurs continents lors d'une invasion extraterrestre. Ces premières images nous montrent une ambiance sombre, un ton réaliste et suggèrent un ensemble ambitieux. Au casting, on retrouve Sam Neill, Shamier Anderson, Golshifteh Farahani, Firas Nassar et Shioli Kutsuna.Il y aura dix épisodes pour cette nouvelle production exclusive. Les trois premiers seront diffusés le 22 octobre, et les suivants sortiront de manière hebdomadaire ensuite.