L'app Météo d'Apple enfin sur iPad avec iPadOS 16 ?

Avec iOS 15 , Apple a sérieusement commencé l'intégration du service Dark Sky, racheté l'année dernière , à son application Météo. Apple a en effet apporté de nombreuses nouveautés à cette app, avec plusieurs multiples nouvelles données, graphiques ainsi que les cartes en plein écran. C'est une évolution majeure mais qui ne concerne que l'iPhone : il n'y a toujours pas d'application Météo sur iPadOS 15 !Ce n'est sans doute que partie remise : suite à la présentation d'iOS 15, Dark Sky a annoncé que ses API, son site web et son application resteraient fonctionnels jusqu'à la fin d'année 2022, alors que le service devait initialement fermer boutique dès la fin d'année 2021. Ce sursis d'un an va permettre à l'app Dark Sky de continuer sa carrière sur l'iPad, et aux applications faisant appel aux API du service de continuer à fonctionner sans avoir à changer de fournisseur pour leurs données.En clair, Apple semble se donner du temps pour parachever l'intégration de Dark Sky et il faut donc s'attendre à de nouvelles évolutions de l'app Météo avec iOS 16 l'année prochaine, y compris le tant attendu lancement d'une version compatible avec l'iPad. L'année dernière, Craig Federighi avait expliqué que l'application Météo pourrait tout à fait trouver sa place sur l'iPad, mais qu'Apple attendait de trouver une vraie valeur ajoutée avant de se lancer. Le rachat de Dark Sky semble correspondre à ce prérequis...