L'iPad mini 6, un iPad Air miniature ?

L'iPad mini 6 reprendrait le design de l'iPad Air 4, mais en plus petit. C'est ce qu'affirme Jon Prosser sur Front Page Tech , avec plusieurs rendus 3D réalisés par RendersbyIan pour nous montrer le résultat. Ces images auraient été créées à partir de fichiers CAD utilisés par les sous-traitants d'Apple, et dévoilant les dimensions précises de cette future tablette : 206,3 x 137,8 x 6,1 mm. Le modèle actuel fait 203,2 x 134,8 x 6,1 mm : c'est donc pratiquement identique.En se débarrassant du bouton d'accueil et intégrant un écran bord-à-bord aux marges réduites, Apple pourrait donc offrir une dalle bien plus grande dans un châssis presque inchangé : les rumeurs évoquent une diagonale située entre 8,5" et 9", contre 7,9" aujourd'hui. Comme sur l'iPad Air 4, il n'y aurait pas de reconnaissance faciale de Face ID, mais la reconnaissance d'empreintes digitales de Touch ID serait intégrée au bouton d'allumage de la tablette. Jon Prosser promet également de meilleurs haut-parleurs et le passage du connecteur Lightning à l'USB-C. Enfin, Apple aurait prévu un modèle d'Apple Pencil plus petit.

Comparaison avec l'iPad Air 4

La semaine dernière, Mark Gurman affirmait que la révision de l'iPad mini était prévue pour. Le journaliste promettait également un nouveau design avec un écran plus grand, des bordures réduites mais sans s'exprimer clairement sur l'adoption du design bord-à-bord déjà utilisé sur l'iPad Air. Même chose du côté de Ming-Chi Kuo , qui table sur un lancement au second semestre sans plus de précisions. Ce qu'avance Jon Prosser semble en tout cas parfaitement cohérent et on a plutôt envie d'y croire.