iOS 15 permet le glisser-déposer entre apps

Using cross-app drag and drop on iPhone in iOS 15. Finally 🎉 #WWDC21 pic.twitter.com/1RbyPBGfcq — Federico Viticci (@viticci) June 7, 2021

Parmi les multiples nouveautés d'iOS 15 , il y a de petites évolutions qui n'ont pas été abordées par Apple lors de sa conférence de la WWDC. Parmi elles, on retrouve la possibilité de glisser-déposer des images, du texte ou des fichiers d'une application à l'autre. C'est une nouveauté qui avait été mise en place sur l'iPad en 2017 mais qui n'avait étrangement pas trouvé le chemin de l'iPhone jusqu'ici. Comme le démontre Federico Viticci dans la vidéo ci-dessous, il suffit de réaliser un appui long sur l'élément que l'on souhaite glisser-déposer, et utiliser un autre doigt (sans lever le premier) pour sortir de l'app et se rendre dans une autre.L'opération n'est pas forcément très intuitive — certains se satisferont sans doute d'un copier-coller même en ayant connaissance de cette nouvelle possibilité — mais elle a le mérite d'exister et de rendre iOS plus ouvert aux manipulations complexes qui ont toujours fait le succès du Mac.