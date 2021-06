iOS 15 permet d'exclure ses exs des Souvenirs

Sur iOS, l'application Photos analyse automatiquement la photothèque de l'utilisateur et lui propose régulièrement des collections de photos et de vidéos montées automatiquement appelées Souvenirs. Des souvenirs qui peuvent être bons... ou mauvais, sans pour autant que l'utilisateur ne souhaite supprimer les images. Il y a un temps pour tout, et cette fonctionnalité peut s'avérer désagréable lorsqu'elle affiche inopinément des photos d'ex-compagnons ou de personnes décédées. Avec iOS 15, Apple a rajouté une intéressante option dans l'application Photos pour mieux trier les photos des Souvenirs : Apple propose tout simplement une option pour « Moins recommander cette personne » dans les images de l'onglet « Pour vous ».Apple a également ajouté de multiples options pour moins recommander certains lieux ou certains jours dans leur ensemble. En cas de faux-pas, il est possible de réinitialiser les paramètres des Souvenirs dans Réglages > Photos > Réinitialiser les souvenirs suggérés, ou Réglages > Photos > Réinitialiser les suggestions de personnes. iOS 15 est actuellement en version bêta : la version finale est attendue pour le mois de septembre.