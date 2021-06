Apple parodie la Petite Sirène pour promouvoir l'iPad

C'est une campagne publicitaire originale qui vient d'être lancée par Apple aux États-Unis. Le clip est une comédie musicale montrant différents utilisateurs fatigués d'utiliser leur vieux PC et qui rêvent de passer à l'iPad Pro, avec une particularité notable : la chanson reprend la mélodie du titre) du film La Petite Sirène ! Le sport termine sur les paroles, le monde de l'iPad, et le messageLe clip est pour le moment "non répertorié" sur YouTube et il faut le lien direct pour y accéder ; on ne sait pas ce qu'Apple a prévu en terme de diffusion mais il serait amusant de découvrir des versions traduites dans d'autres langues.