Un mode économie d'énergie sur macOS Monterey

C'est une fonctionnalité bien connue sur l'iPhone, d'ailleurs ajoutée à l'iPad avec iPadOS 15, et elle fera son apparition sur le Mac cette année avec macOS Monterey : le mode économie d'énergie a été intégré dans les Préférences Système, section Batterie. Lorsqu'il est activé, il optimise automatiquement le niveau de performances du Mac pour prolonger son autonomie. Cela implique le bridage du processeur, et des ventilateurs qui tournent plus lentement avec un Mac qui est ainsi plus silencieux. Le réglage est présent en double : dans l'onglet Batterie, mais également dans l'onglet Adaptateur secteur. Il est ainsi possible d'activer ce mode lorsque le Mac est branché, par exemple pour le recharger plus rapidement.Cette fonctionnalité ne sera pas disponible sur tous les Macs compatibles avec macOS Monterey : sur son site web, Apple annonce une compatibilité avec les MacBook (début 2016 et ultérieur) et les MacBook Pro (début 2016 et ultérieur), ce qui exclut les modèles de 2015. Le MacBook Air n'est étrangement pas cité, mais il s'agit sans doute d'une erreur. macOS Monterey est actuellement en version bêta pour les développeurs ; la version finale pour le grand public est attendue pour cet automne.