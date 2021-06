Des bords plus fins pour l'Apple Watch Series 7 ?

L'Apple Watch Series 7 serait équipée d'un processeur plus puissant, d'une technologie Ultra Wideband (puce U1) améliorée et d'un nouvel écran, affirme Mark Gurman sur Bloomberg . Apple aurait testé des écrans aux bordures réduites, ce qui pourrait permettre d'augmenter la taille de l'affichage sans toucher aux dimensions du châssis. Une nouvelle technique de laminage serait inaugurée pour rapprocher encore l'écran du verre. La montre pourrait être légèrement plus épaisse, mais de manière imperceptible pour l'utilisateur.Pour ce qui est des capteurs, il ne faudrait pas s'attendre à une révolution cette année. Apple aurait initialement prévu d'intégrer un capteur de température corporelle, mais le projet aurait été repoussé à l'année prochaine. Et pour ce qui est du lecteur de glycémie, qui a fait tant parler de lui ces derniers mois, Apple serait encore loin de pouvoir proposer un produit fini — Mark Gurman évoque même un délai de plusieurs années.

La révision de cette année pourrait donc être plutôt modeste en terme de fonctionnalités, mais le changement de design et le nouvel écran pourraient tout de même contribuer à doper les ventes. Concernant les finitions, Mark Gurman affirme que l'édition "Explorer" , avec un boîtier en caoutchouc/gomme comme sur les montres G-Shock de Casio, pourrait être repoussé à l'année prochaine. Le journaliste ajoute enfin qu'une révision de l'Apple Watch SE serait prévue pour 2022 ; le modèle actuel devrait donc rester inchangé au catalogue pour le moment, on l'espère avec un prix en baisse pour remplacer l'Apple Watch Series 3 qui a bien besoin de partir à la retraite.