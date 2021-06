Apple va revenir à des événements physiques

Apple se prépare à un semblant de retour à la normale. Les employés d'Apple Park seront de retour au bureau en septembre, les Apple Stores ont rouvert et il est même question d'abandonner l'obligation du port du masque dans les boutiques américaines pour les clients vaccinés dès la semaine prochaine. La question des événements se pose donc : faut-il revenir à des présentations publiques avec des invités dans l'amphithéâtre du Steve Jobs Theater et dans l'espace de démonstration qui permet à la presse de manipuler les produits ?Après six événements sans public en 2020 et 2021, il y a de grandes chances qu'Apple revienne à une présentation plus traditionnelle dès septembre pour l'iPhone 13. Apple réfléchit en revanche à faire évoluer ses événements pour conserver certains aspects positifs des formats dématérialisés inaugurés en catastrophe l'année dernière. Les développeurs inscrits à la WWDC 2021 ont ainsi reçu un sondage dans lequel ils peuvent donner leur avis sur les différents avantages et désavantages de cette expérience forcée. Ils peuvent notamment répondre à la question :Au moins pour la WWDC, qui est un salon comprenant de multiples conférences et sessions de travail, Apple semble donc ouvrir la porte à un format plus hybride. Il y aura en tout cas des adaptations. L'année dernière, Tim Cook s'était déclaré satisfait de cette formule qui permet d'avoir un nombre illimité de participants, alors que les WWDC physiques étaient tellement demandées qu'Apple en était arrivée à organiser une loterie pour les billets, et le patron d'Apple avait promis que certains aspects seraient conservés. Bien sûr, tout dépendra de l'évolution de la situation sanitaire, mais la future normalité ne sera pas tout à fait celle que nous avons connu jusqu'ici.