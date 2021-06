Beats et Apple dévoilent les Studio Buds

Déjà repérés au sein d'iOS 14.6 depuis près d'un mois, les Studio Buds de Beats sont enfin officiels ! La filiale d'Apple vient de lever le voile sur ses premiers écouteurs sans fil directement concurrents des AirPods, avec un design très compact qui nous donne sans doute un aperçu du futur des AirPods Pro. Ces écouteurs intra-auriculaires sont dépourvus de tige, et se contentent d'un petit bouton qui dépasse à peine de l'oreille.Ces écouteurs sont bien dotés d'une technologie de réduction active du bruit (mode ANC), sans oublier le mode Transparence pour écouter les sons environnants. Ils prennent également en charge le Dolby Atmos pour l'audio spatial sur Apple Music, la fonctionnalité « Dis Siri » ou encore la géolocalisation de l'application Localiser d'Apple. Ils offrent jusqu'à 8 heures d'autonomie (jusqu'à 24 heures grâce au boîtier de recharge, qui fonctionne en USB-C — pas de recharge sans fil), ou 5 heures avec le mode ANC ou le mode Transparence. La recharge Fast Fuel permet d'obtenir une heure d'écoute après cinq minutes de recharge. Il n'y a en revanche pas de puce Apple H1 ou W1 pour le transfert de jumelage d'un appareil à l'autre.Les Studio Buds de Beats sont lancés à 149,95 € sur l'Apple Store : c'est un positionnement tarifaire très intéressant par rapport aux AirPods ( 179 € ) ou aux AirPods Pro ( 279 € ). Ils sont disponibles en trois couleurs : blanc, noir et rouge. Ils ne peuvent pas être commandés pour le moment, mais Apple promet un lancement. C'est sans doute pour très bientôt : aux États-Unis, les commandes sont déjà ouvertes et les premières livraisons sont prévues le 25 juin.