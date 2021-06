Anciens modèles : iOS 12.5.4 est disponible

Avis aux utilisateurs d'anciens modèles d'iPhone, d'iPad ou d'iPod touch incompatibles avec iOS 14 : Apple continue de mettre à jour iOS 12. Il n'est pas question d'apporter de nouvelles fonctionnalités, bien sûr, mais ces appareils continuent de recevoir des correctifs de sécurité. Cette semaine, c'est iOS 12.5.4 qui est de sortie pour corriger les failles découvertes récemment et conserver une sécurité optimale.Cette nouvelle mise à jour est destinée aux utilisateurs d'iPhone 5s, 6, 6 Plus, de l'iPod touch de sixième génération, d'iPad mini 2 et 3 et d'iPad Air de première génération. Des modèles qui, pour les plus anciens, remontent à 2013 et sont donc toujours pris en charge près de huit ans après leur sortie.