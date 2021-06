Nouvelle série de versions bêtas pour les systèmes d'Apple

Si tous les regards sont désormais tournés avec iOS 15 watchOS 8 et tvOS 15 , cela n'empêche pas les ingénieurs d'Apple de continuer à développer les systèmes actuels. Hier soir, toute une flopée de nouvelles versions bêtas a ainsi été mise en ligne, avec les troisièmes versions bêtas d'iOS 14.7, macOS 11.5, watchOS 7.6 et tvOS 14.7.Il ne semble pas y avoir d'évolutions notables avec ces nouvelles versions — il faut dire que l'immense majorité des développeurs est déjà passée à autre chose, ce qui limite les découvertes. Jusqu'ici, on sait que iOS 14.7 apporte deux principaux changements : l'ajout de la qualité de l'air dans l'app Météo en France (mais aussi Canada, Espagne, Italie et Pays-Bas), et l'affichage des minuteurs multiples dans l'application Maison sur l'iPhone et l'iPad. Ces différentes petites mises à jour sont attendues dans le courant de l'été.