De nouveaux coloris de coques pour l'iPhone 12

C'est bientôt l'été et Apple vient de lancer trois nouveaux coloris de coques destinées à l'iPhone 12 pour l'occasion : Tournesol, Bleu tendre et Orange électrique. Ces modèles coûtent le même tarif que les coloris existants, soit 55 € pour l'iPhone 12 mini ( Tournesol Orange électrique ), l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro ( Tournesol Orange électrique ) et l'iPhone 12 Pro Max ( Tournesol Orange électrique ). Douze autres déclinaisons sont encore disponibles.Apple renouvelle très régulièrement sa collection de coques avec des coloris adaptés aux différentes saisons. La prochaine fournée arrivera sans grand doute en septembre pour accompagner la sortie de l'iPhone 13.