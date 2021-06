La gratuité d'Apple TV+ bientôt réduite à trois mois

Depuis le lancement d'Apple TV+ en novembre 2019, Apple propose un an de gratuité à ses clients qui achètent un iPhone, un iPad, un Mac, un iPod touch ou un Apple TV. Un délai généreux qui a été prolongé à deux reprises , jusqu'en juillet 2021 pour les utilisateurs de la première heure. Mais la fête est bientôt finie : l'offre d'Apple TV+ s'étoffe petit à petit et il va bientôt falloir payer pour continuer à visionner les films et séries d'Apple TV+. Dans les conditions générales de la version américaine d'Apple TV+, il est désormais indiqué que la période de gratuité passera d'un an à trois mois pour les appareils achetés et activés après le 1er juillet.Si vous faites partie des abonnés à Apple TV+ à disposer gratuitement du service depuis plus d'un an, sachez donc qu'il y a de très grandes chances que cette gratuité ne soit pas de nouveau prolongée au 1er juillet. À moins d'opter pour une formule Apple One , l'abonnement passera alors à 4,99 € par mois. Si vous comptez acheter un appareil Apple prochainement, veillez si possible à l'activer avant la fin du mois de juin pour pouvoir profiter d'Apple TV+ gratuitement pendant un an au lieu de trois mois.