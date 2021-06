Quelques cas d'iMac M1 à l'écran monté de travers

C'est un défaut de fabrication particulièrement inattendu qui a frappé des modèles d'iMac M1. Quelques témoignages font état d'un montage pas parfaitement droit pour le pied de l'ordinateur, avec pour résultat un écran qui penche très légèrement d'un côté ou de l'autre. L'affaire a été médiatisée par le youtubeur iPhonedo , dont l'iMac présente jusqu'à 4 mm de différence entre le bureau et le bas de l'écran.

Image via iPhonedo

Nos confrères de MacRumors ont repéré deux autres témoignages avec des écarts plus modestes, et ont surtout pu mesurer un très léger écart sur leur propre modèle de test, signe que le problème peut être présent sans forcément sauter aux yeux. Reste à voir l'étendue du phénomène : il est possible que ce défaut ne concerne que quelques poignées d'utilisateurs et que la chaîne de montage ait été corrigée depuis. Il est également possible que la médiatisation de cette histoire, qui conduira inévitablement de très nombreux utilisateurs à mesurer leur propre modèle, révèle un nombre de cas plus problématique.Il est encore trop tôt pour tirer une conclusion sur ce sujet. Si vous remarquez un défaut sur votre modèle, n'oubliez pas que vous avez 14 jours pour le renvoyer à Apple sans qu'aucune question ne vous soit posée. Au-delà, vous devez demander un remplacement au SAV.