macOS 12 Monterey permet de changer la couleur du pointeur

C'est une petite nouveauté de macOS 12 Monterey sur laquelle Apple n'avait pas communiqué : il est désormais possible de personnaliser la couleur du pointeur ! Cette nouvelle option se trouve dans les Préférences Système, panneau Accessibilité, section Affichage, onglet Pointeur. Il est possible de sélectionner une couleur de contour et une couleur de remplissage, en plus de la taille du pointeur qui pouvait déjà être gigantesque.L'idée est moins d'offrir une option de personnalisation (les anciens se souviendront de ResEdit ...) que de permettre une meilleure visibilité du pointeur à certains utilisateurs malvoyants.