Apple aurait eu le projet de lancer un réseau de cliniques

Apple aurait envisagé de créer son propre réseau de cliniques, avec des services médicaux rendus par des médecins employés directement par la marque, selon le Wall Street Journal . Lancé en 2016, le projet aurait eu pour objectif de créer un cercle vertueux entre les données récoltées par l'Apple Watch et les médecins, et de bousculer le milieu en sortant de la conception que l'on consulte seulement en cas de problème de santé. Mais finalement, Apple se serait rabattue sur un projet plus modeste avec le lancement en 2018 de deux cliniques destinées à ses propres employés.Appelées AC Wellness, ces cliniques servent principalement de laboratoire pour l'Apple Watch et les futurs produits de santé d'Apple , avec des médecins qui travaillent étroitement avec les ingénieurs pour l'amélioration du matériel et du logiciel, mais elles serviraient également à tester ce concept de cliniques destinées au grand public. Selon le Wall Street Journal, Apple serait cependant encore loin de pouvoir aller plus loin : les cliniques AC Wellness auraient souffert d'un management peu apprécié en interne, et il y aurait peu d'engouement pour les projets mis en place. Par exemple, Apple aurait créé une application pour que les patients puissent communiquer par chat avec l'équipe médicale avec la mise en place d'objectifs de santé, mais elle aurait été très peu téléchargée et globalement critiquée par les employés.Tim Cook ne cesse de répéter que la plus grande contribution de l'histoire d'Apple sera dans le domaine de la santé, et de multiples projets très ambitieux sont dans les tuyaux — on parle notamment souvent d'un lecteur de glycémie non-invasif . Apple devrait cependant se contenter de ses cliniques internes pour le moment.