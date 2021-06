Santé : Apple veut utiliser les AirPods comme capteurs

Apple va-t-elle finir par utiliser les AirPods en tant que capteurs pour ses applications de suivi sportif et de santé ? L'idée n'est pas nouvelle : on le voit à travers des brevets déposés par Apple, ses ingénieurs planchent depuis plusieurs années sur l'intégration de capteurs biométriques à leurs écouteurs sans fil. Des capteurs positionnés sur les oreilles permettraient de surveiller de nombreuses constantes — il serait par exemple possible d'intégrer un électrocardiographe — et travailler de concert avec l'Apple Watch et l'iPhone. Un concept qu'Apple appelle la fusion de capteurs.On sait qu'Apple développe de nouveaux produits relatifs à la santé , et il ne serait pas étonnant qu'ils prennent la forme d'AirPods. Dans une interview donnée TechCrunch , Kevin Lynch a d'ailleurs donné un petit indice allant dans ce sens :. Bien sûr, le vice-président en charge des technologies d'Apple n'en a pas dit plus, mais il sait parfaitement ce qui se passe dans ses laboratoires.Il y a déjà eu des rumeurs sur le sujet, mais cela n'a rien donné. Si on en croit les récentes indiscrétions, Apple plancherait sur une amélioration des capteurs de mouvement pour améliorer le suivi sportif avec les AirPods Pro 2, qui pourraient sortir en début d'année prochaine. Pour ce qui est des AirPods 3 attendus cette année, les nouveautés concerneraient plutôt le design et ce ne serait donc pas pour tout de suite.