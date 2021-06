Un prototype d'Apple Watch en céramique noire

L'Apple Watch Series 5 aurait pu être déclinée en céramique noire. Sur Twitter, Mr·White (@laobaiTD) partage des images d'un prototype n'ayant pas été retenu par Apple et qui a échappé à la destruction. On comprend aisément pourquoi ce coloris n'a finalement pas convaincu les designers d'Apple : en noir, ce prototype ressemble énormément à un modèle en acier, alors que le blanc se distingue. Avec un tarif de 1 449 € (38 mm) ou 1 499 € (42 mm), l'Apple Watch Edition avait besoin d'être visible.En 2015, la première version de l'Apple Watch Edition était en or, à 11 000 € (38 mm) ou 13 000 € (42 mm). Cette variété hors de prix a logiquement fait un four, et Apple s'est rabattue sur la céramique l'année suivante. Ce matériau a fini par être abandonné l'année dernière : l'Apple Watch Edition est désormais en titane, avec une finition brossée et un poids inférieur, à 829 € (40 mm) ou 879 € (44 mm).