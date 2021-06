Apple lance son offre Back to School en Amérique du Nord

C'est bientôt les grandes vacances ! Aux États-Unis et au Canada, Apple vient de relancer son offre Back to School. Elle permet, en plus des remises déjà proposées par l'Apple Store éducation, de récupérer une paire d'AirPods gratuite pour l'achat d'un Mac, d'un iPad Air ou d'un iPad Pro. Nouveauté de cette année, le Mac mini et le Mac Pro sont bien éligibles. Il est également possible de bénéficier d'un rabais de 20% sur AppleCare+. Ce sont les AirPods 2 avec boîtier de recharge filaire qui sont proposés par défaut, mais il est possible de choisir les modèles avec boîtier de recharge sans fil pour un supplément de 40 dollars, ou aux AirPods Pro pour un supplément de 90 dollars.Apple semble suivre exactement le même schéma que l'année dernière : l'offre avait été lancée aux États-Unis et au Canada à la même période (le 15 juin) et il avait fallu attendre le 8 juillet pour que l'offre Back to School 2020 débarque en Europe. Si vous êtes étudiant ou enseignant et que vous comptez vous équiper cet été, il est donc judicieux d'attendre l'arrivée de cette offre en France dans les prochaines semaines. Rappelons que l'Apple Store éducation permet toute l'année d'obtenir un rabais de 10% sur l'achat d'un Mac ou de 5% sur l'achat d'un iPad Air ou d'un iPad Pro. L'offre Back to School, renouvelée chaque été, est proposée en bonus.