MacBook Air et MacBook Pro M1 : AppleCare+ baisse de prix

Voilà une bonne nouvelle pour les potentiels acheteurs du MacBook Air ou du MacBook Pro avec puce Apple M1 intéressés par une extension de garantie : Apple vient de baisser les tarifs d'AppleCare+, sa police d'assurance qui permet d'allonger la garantie à trois ans et qui permet une prise en charge plafonnée (99 € pour l'écran ou le châssis, 259 € pour tout autre type de dommage) en cas d'accident. Pour le MacBook Air, AppleCare+ passe de 249 € à 199 € . Pour le MacBook Pro, le tarif passe de 299 € à 279 € (la version Intel reste à 299 € ).Selon MacRumors , qui a repéré ce changement en premier, les clients ayant payé le prix fort pour leur contrat AppleCare+ peuvent appeler l'assistance d'Apple afin d'obtenir une annulation de contrat et souscrire à nouveau au prix réduit. Apple n'a cependant pas confirmé l'information et il n'est normalement pas possible de souscrire à AppleCare+ plus de 60 jours après l'achat du Mac : il est possible que cette possibilité soit réservée aux commandes les plus récentes.