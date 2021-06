Mise à jour pour iMovie, Final Cut Pro et Compressor

Apple a mis en ligne de nouvelles versions pour ses applications dédiées au montage vidéo sur le Mac. Pour le grand public, iMovie passe en version 10.2.4, avec au programme seize nouveaux arrière-plans unis et texturés avec réglages des couleurs, et une fonctionnalité d'importation d'anciens projets créés sur iMovie sur iOS 2.3.Du côté de Final Cut Pro , qui passe en version 10.5.3, il est désormais possible de créer et modifier des présentations personnalisées de colonnes à l'aide du nouvel éditeur de colonne, de rechercher des données multimédias dans le navigateur à l'aide de critères étendus, notamment des noms de plans, des marqueurs et des notes, ou encore de trier les plans dans le navigateur d'après leur type, par exemple s'ils sont proxy, optimisés ou manquants.Du côté de Compressor , qui passe en version 4.5.3, Apple a ajouté des notifications sur l'état d'exécution des lots d'encodage, par exemple si elle a terminé, échoué ou annulé. Il devient possible d'intégrer des audiodescriptions au cours de l'encodage d'un grand choix de fichiers vidéo, notamment MOV, MP4, M4V et MXF.Pour toutes ces mises à jour, Apple promet également des améliorations de stabilité. C'est également le cas pour Motion , qui passe en version 5.5.2 sans nouvelle fonctionnalité notable.