Tim Cook contre les App Stores alternatifs sur iOS

Ça serait une manière alternative d'installer des applications sur l'iPhone. Je pense que ça détruirait la sécurité de l'iPhone et beaucoup des initiatives de respect de la vie privée que nous avons intégrées à l'App Store, par exemple les fiches de confidentialité ou l'obligation des applications de demander l'autorisation des utilisateurs pour les traquer entre applications. Ces choses n'existeraient plus, sauf pour les gens qui resteraient dans notre écosystème, et donc je suis très inquiet quant à la sécurité et au respect de la vie privée. Nous allons participer au débat de manière constructive et espérer que nous serons en mesure de trouver une manière d'avancer. Comme je l'ai dit, il y a de bons éléments dans ces régulations, certains aspects de la DSA sont parfaits. Je pense que c'est un domaine où nous avons la responsabilité de le dire lorsque quelque chose n'est pas dans l'intérêt des utilisateurs.

On le sait, Apple est farouchement contre l'ouverture de l'iPhone à un App Store alternatif, ou plus généralement au, c'est à dire la possibilité d'installer des applications en dehors de l'App Store. Craig Federighi avait justifié cette position lors du procès qui oppose Epic Games à Apple le mois dernier, et c'était cette semaine au tour de Tim Cook de donner son avis sur le sujet. C'était à l'occasion de la conférence VivaTech, dans une interview avec Guillaume Lacroix, fondateur du média Brut. Le CEO d'Apple s'est plus spécifiquement opposé au Digital Services Act, un texte proposé par la Commission européenne qui pourrait forcer Apple à ouvrir iOS auTim Cook a affirmé qu'il existait 47 fois plus de malwares sur Android que sur iOS.Le patron d'Apple apporte son soutien aux lois favorisant la vie privée, incluant la RGPD . Apple se positionne globalement dans l'intérêt du seul consommateur, et inclut le monopole de l'App Store dans le lot ; c'est un point de vue qui est très loin de faire consensus chez le régulateur européen.