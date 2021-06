Apple TV+ : bande-annonce pour The Shrink Next Door

Décidément, le service de communication d'Apple TV+ est très en forme en ce moment. On le comprend : le service de streaming d'Apple s'apprête à devenir payant pour les utilisateurs ayant dépassé leur année de gratuité, et il s'agit sans doute de créer un effet d'attente pour éviter une vague de désabonnements cet été. Après la bande-annonce de l'été puis celle de la série, Apple a cette semaine dévoilé les bandes-annonces des saisons 2 deet. Et pour ce week-end, Apple en rajoute une couche avec la première bande-annonce de la série, avec Will Ferrell et Paul Rudd.Cette nouvelle création originale, une comédie dramatique, sera composée de huit épisodes et fera ses débuts sur Apple TV+ le vendredi 12 novembre : il y en aura trois au lancement, et les suivants seront diffusés de manière hebdomadaire ensuite. La série, basée sur un podcast éponyme de Joe Nocera, racontera l'histoire d'un psychiatre qui s'incruste de manière inquiétante dans la vie d'un de ses patients. Réalisée par Michael Showalter et Jesse Peretz, elle donnera également la réplique à Kathryn Hahn et Casey Wilson.