Apple donne un aperçu de Safari 15 sur macOS Big Sur

À l'occasion de la présentation de macOS Monterey à la WWDC, Apple a dévoilé une toute nouvelle version de Safari à l'interface repensée. Apple a notamment fusionné les barres d'adresse et d'onglets, regroupé toutes les options dans un bouton "Plus" sur la droite de l'onglet courant, et a donné la possibilité de créer des groupes d'onglets qui peuvent être gérés dans une colonne latérale. Il y a également de nombreuses nouveautés dans les technologies prises en charge pour les développeurs.Si cette nouvelle version a été pensée pour macOS 12 Monterey, elle ne sera pas exclusive à ce nouveau système : il sera aussi possible d'en profiter sur macOS 11 Big Sur. Apple donne d'ailleurs déjà la possibilité de tester les nouveautés : la version 126 de Safari Technology Preview a été mise en ligne hier soir et cette version de démonstration offre la plupart des nouveautés présentes sur la version bêta de Safari 15.Si vous êtes simplement curieux, ou si vous êtes développeur et souhaitez tester la compatibilité de vos sites web avec cette future mise à jour, vous en avez donc la possibilité sans pour autant installer la version bêta de macOS Monterey, qui est pour le moment réservée aux développeurs enregistrés auprès d'Apple (avec un compte payant). La version bêta publique de macOS Monterey est attendue dans le courant du mois de juillet.