Le mode Picture-in-Picture de YouTube bientôt sur iOS

C'est une fonctionnalité très attendue qui devrait bientôt faire son apparition sur YouTube sur iOS : l'arrivée prochaine du mode Picture-in-Picture a été confirmée par YouTube au site MacRumors . Rappelons que ce mode fait apparaître la vidéo sous la forme d'un pop-up, ce qui permet de se rendre dans d'autres applications sans interrompre la lecture. Il est déjà arrivé que ce mode soit proposé par la version web de YouTube sur Safari, mais de manière intermittente.Cette nouveauté serait en cours de déploiement chez les abonnés payants de YouTube sur iOS, et le déploiement généralisé serait prévu pour bientôt. YouTube cite étrangement un lancement, mais on voit mal pourquoi cette fonctionnalité toute simple serait réservée à un seul pays : il est possible que YouTube se soit montré trop spécifique en s'adressant à un site américain. À suivre...