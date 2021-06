Apple retire ses clavier, souris et trackpad noirs de la vente

Apple a retiré l'iMac Pro de la vente en mars dernier. C'était le seul ordinateur à être livré avec des déclinaisons noires (le fameux "gris sidéral") du Magic Keyboard, du Magic Trackpad ou encore de la Magic Mouse, et Apple a donc logiquement annoncé le mois dernier que ces accessoires ne seraient plus vendus que dans la limite des stocks disponibles. C'est maintenant terminé : les trois références ont été définitivement retirées du site d'Apple.Il n'est donc plus possible d'acquérir ces accessoires sur l'Apple Store, mais les revendeurs disposent encore d'un peu de stock. Vous pouvez ainsi obtenir la Magic Mouse à 97,45 € au lieu de 109 € chez Amazon, le Magic Keyboard à 149,99 € au lieu de 159 € à la Fnac, et le Magic Trackpad à 149 € au lieu de 159 € chez Amazon (voir notre comparateur de prix ). Là aussi, ces accessoires seront proposés jusqu'à épuisement des stocks.