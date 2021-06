SAV : la disponibilité des pièces d'Apple passe à 7 ans

En France, les pièces détachées qu’Apple met à disposition sur le marché et qu’elle considère indispensable à l’utilisation des biens seront disponibles pendant 5 ans. Les propriétaires de nouveaux produits iPhone ou ordinateurs portables Mac achetés après le 31 décembre 2020 en France peuvent bénéficier de services et de pièces auprès d’Apple ou des centres de services Apple pendant 7 ans à compter de la date à laquelle le modèle de produit a été distribué pour la dernière fois par Apple.

Jusqu'ici, Apple assurait une disponibilité des pièces détachées de ses produits pour son SAV et son réseau de réparateurs agréés pour une période de cinq ans après le retrait de la vente des produits concernés. C'est à cette échéance que les produits en question deviennent « anciens » selon la nomenclature d'Apple, deux ans avant de passer « obsolètes ». Dans cette période d'entre deux, les réparateurs pouvaient continuer à réparer les produits tombant en panne, mais seulement dans la limite des stocks disponibles. Désormais, Apple assurera sept ans de disponibilité pour les pièces détachées en France, ont repéré nos confères de MacGeneration dans la description de la garantie légale qui a été mise à jour sur le site d'Apple.Comme Apple l'indique, il y a une subtilité : ce changement concerne uniquement les produits achetés après le 31 décembre 2020, et il concerne uniquement la France. Cela a visiblement quelque chose à voir avec la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, mais celle-ci indique uniquement que. Apple semble aller plus loin que le minimum légal, ce qui est assez rare, mais c'est en tout cas une très bonne nouvelle pour le consommateur.